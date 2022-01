Alvino: “Il Napoli può cedere Insigne gratuitamente al Toronto a gennaio” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Il Napoli può cedere Insigne gratuitamente al Toronto a gennaio” lo dice Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli. La vince Insigne tiene ancora banco in azzurro, nonostante domani si giochi Juventus-Napoli. La Asl di Napoli ha deciso di non prendere decisioni restrittive, quindi la squadra partenopea parte regolarmente per Torino con un volo privato. Insigne cessione a gennaio Uno dei protagonisti del Napoli sarà proprio Lorenzo Insigne che ieri ha trovato l’accordo con il Toronto. Una cena a Roma che ha ha scatenato molte critiche, c’è chi chiede di togliergli la fascia da capitano. Intanto si ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ilpuòal” lo dice Carlo, giornalista di Radio Kiss Kiss. La vincetiene ancora banco in azzurro, nonostante domani si giochi Juventus-. La Asl diha deciso di non prendere decisioni restrittive, quindi la squadra partenopea parte regolarmente per Torino con un volo privato.cessione aUno dei protagonisti delsarà proprio Lorenzoche ieri ha trovato l’accordo con il. Una cena a Roma che ha ha scatenato molte critiche, c’è chi chiede di togliergli la fascia da capitano. Intanto si ...

Advertising

napolipiucom : Alvino: 'Il Napoli può cedere Insigne gratuitamente al Toronto a gennaio' #Alvino #CalcioNapoli #Insignge #napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Alvino: 'Il Napoli sarebbe disposto a cedere Insigne anche a gennaio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Alvino: 'Il Napoli sarebbe disposto a cedere Insigne anche a gennaio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Alvino: 'Il Napoli sarebbe disposto a cedere Insigne anche a gennaio' - apetrazzuolo : ON AIR - Alvino: 'Il Napoli sarebbe disposto a cedere Insigne anche a gennaio' -