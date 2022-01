Altro che ultradestra. A Capitol Hill c'erano gli americani medi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In 150 si sono già dichiarati colpevoli, quasi sempre patteggiando per avere la pena più mite. Altri 700 erano o sono in attesa di sentenze e processi e da Capodanno circa un decimo (71) sono stati condannati. É passato un anno dall’assalto a Capitol Hill, quando i sostenitori di Donald Trump - aizzati in piazza dallo stesso presidente uscente - hanno provato a ribaltare la sua sconfitta elettorale con un violento attacco al palazzo del Congresso e alla sede del governo federale che non si era mai visto dalla guerra del 1812 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. E un anno dopo l’America prova faticosamente, tra processi, condanne, polemiche, voglia di rivincite e vendette, a tirare le fila del giorno in cui la democrazia ha traballato per davvero. Sui media e sui social Usa sono migliaia i racconti, i resoconti, le analisi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In 150 si sono già dichiarati colpevoli, quasi sempre patteggiando per avere la pena più mite. Altri 700o sono in attesa di sentenze e processi e da Capodanno circa un decimo (71) sono stati condannati. É passato un anno dall’assalto a, quando i sostenitori di Donald Trump - aizzati in piazza dallo stesso presidente uscente - hanno provato a ribaltare la sua sconfitta elettorale con un violento attacco al palazzo del Congresso e alla sede del governo federale che non si era mai visto dalla guerra del 1812 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. E un anno dopo l’America prova faticosamente, tra processi, condanne, polemiche, voglia di rivincite e vendette, a tirare le fila del giorno in cui la democrazia ha traballato per davvero. Suia e sui social Usa sono migliaia i racconti, i resoconti, le analisi ...

Advertising

EnricoTurcato : Mi dispiace, ma se ci sono delle regole vanno fatte rispettare anche al numero 1 assoluto al mondo. Altro che ese… - annatrieste : No vi prego un altro anno coi tifosi della Juve che ci abboffano la uallera loro e l'Asl non lo posso sopportare, s… - borghi_claudio : @Theskeptical_ Mai stato per gli obblighi e mai voterò nessun obbligo però il green pass o peggio il super green pa… - beautiful_matte : @chri_wsr Ma cos’è quel pacco?? altro che greci - alucheroni : RT @Corriere: Dal Kent a Milano (13 ore in auto) per vaccinare la figlia di 9 anni: «Grazie Italia, altro che Londra» -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Anker presenta al CES un proiettore portatile completo ma non economico ... e ai lati ci sono pure due altoparlanti da 30 watt così da essere indipendente da qualsiasi altro dispositivo. Insomma, il Nebula Cosmos Laser 4K non ha bisogno di nulla per fare ciò che deve, ...

Mourinho: "Prima della Roma mi ha cercato un altro club italiano... " Le parole del tecnico della Roma José Mourinho, in conferenza stampa: "Dopo il 2010, il primo club italiano che ha parlato con me non è stato la Roma. Lazio? Non potrei mai allenarla..."

Altro che lavoretti: ‘570mila impiegati nella Gig economy’ Il Fatto Quotidiano ‘Noi medici premiati da Mattarella e il rifiuto dei no vax’ Uno scenario esponenziale. “Appunto, tutti quelli che hanno una patologia o un infortunio o altro, se si scoprono positivi, finiscono in un reparto dedicato al Coronavirus. Con conseguenze di ...

Uomo trovato morto in macchina, fari accesi e retromarcia inserita di M.S.G.I fari accesi e la retromarcia inserita forse nel vano tentativo di lasciare il parcheggio dell'area residenziale, quando è stato invece sorpreso dalla morte. Questa la sorte toccata a un uom ...

... e ai lati ci sono pure due altoparlanti da 30 watt così da essere indipendente da qualsiasidispositivo. Insomma, il Nebula Cosmos Laser 4K non ha bisogno di nulla per fare ciòdeve, ...Le parole del tecnico della Roma José Mourinho, in conferenza stampa: "Dopo il 2010, il primo club italianoha parlato con me non è stato la Roma. Lazio? Non potrei mai allenarla..."Uno scenario esponenziale. “Appunto, tutti quelli che hanno una patologia o un infortunio o altro, se si scoprono positivi, finiscono in un reparto dedicato al Coronavirus. Con conseguenze di ...di M.S.G.I fari accesi e la retromarcia inserita forse nel vano tentativo di lasciare il parcheggio dell'area residenziale, quando è stato invece sorpreso dalla morte. Questa la sorte toccata a un uom ...