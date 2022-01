Altro che streaming: venduti 5 milioni di vinili nel Regno Unito nel 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non accadeva da trent’anni, mentre continuano a crescere, ma per ragioni diverse, anche le vecchie musicassette Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non accadeva da trent’anni, mentre continuano a crescere, ma per ragioni diverse, anche le vecchie musicassette

Advertising

silvia_sb_ : Dopo stasera qualcuno ci vuol raccontare che questa maggioranza può andare avanti fino al 2023 anche con un altro p… - PaoloGentiloni : Un anno fa l’assalto al #Capitol di Washington. L’ora più buia per la democrazia americana. Da ricordare anche perc… - enpaonlus : Cosa pensare della scelta di ricevere un Circo che rivendica l’uso di animali selvatici nei suoi spettacoli?Cos’alt… - danalloydthomas : RT @MinervaMcGrani1: Allora avevamo ragione quando dicevamo che il pass serve ad altro…?? - bluepastello : RT @eristicando: chissà quando arriverete a capire che katia manila e soleil non sono altro che la stessa persona proiettata in tre generaz… -