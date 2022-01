Altro che streaming: venduti 5 milioni di vinili nel Regno Unito nel 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non accadeva da trent’anni, mentre continuano a crescere, ma per ragioni diverse, anche le vecchie musicassette Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non accadeva da trent’anni, mentre continuano a crescere, ma per ragioni diverse, anche le vecchie musicassette

annatrieste : No vi prego un altro anno coi tifosi della Juve che ci abboffano la uallera loro e l'Asl non lo posso sopportare, s… - EnricoTurcato : Mi dispiace, ma se ci sono delle regole vanno fatte rispettare anche al numero 1 assoluto al mondo. Altro che ese… - Corriere : Dal Kent a Milano (13 ore in auto) per vaccinare la figlia di 9 anni: «Grazie Italia, altro che Londra» - aitaka93 : RT @manginobrioches: Curioso: la #Lega vuole più pistole in giro per rendere il Paese più sicuro, ma non vuole il #supergreenpass per servi… - sanmicheleArca : @lgpapaleo È quello che succede già oggi nell’ 80% di aziende “serie” l’altro 20% è ingiusta al pari delle leggi. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Capitol Hill. La ferita aperta della democrazia americana ...non è stato sufficiente a dissuadere la maggioranza di Repubblicani membri di quello stesso Congresso a votare contro la certificazione dell'esito dell'elezione presidenziale (che tra l'altro è un ...

Meteo, inverno sull'Italia: nel weekend sarà neve fin quasi su coste e pianure Da domenica il tempo subirà un altro brutto colpo; una nuova perturbazione farà ingresso sul Mediterraneo e sarà pilotata da un vortice ciclonico che si posizionerà sul Mar Tirreno. Il tempo è ...

Altro che ultradestra. A Capitol Hill c'erano gli americani medi L'HuffPost Canone Rai: cambiamenti in vista per il 2022 C’é ancora tanta confusione sul Canone Rai. Tutti sono “costretti” a pagarlo o solo chi possiede una tv? C’é una modalitá per evitarlo? Facciamo il punto.

Ritardi e lavoro, ecco perché Roma non riesce a attrarre talenti: il report Un altro asset di sviluppo potrebbe coinvolgere le grandi aziende di Stato nella realizzazione di un progetto di corporate real estate che valorizzi un’area della città sul modello de La ...

