All'ospedale Bambino Gesù i bambini ricoverati per Covid sono raddoppiati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ospedale Bambino Gesù di Roma, specializzato nelle cure pediatriche, ha registrato un "aumento significativo" di bambini ricoverati per Covid: ad oggi, spiegano dall'ospedale, sono 50, "raddoppiati nel giro di poche settimane. Mentre i bambini in terapia intensiva sono quattro". Il Bambino Gesù fotografa un "aumento di ricoveri" che ha avuto inizio a novembre e "che ha avuto di recente un'impennata" con l'aumento dei contagi. Per far fronte a questa situazione, sono stati riorganizzati gli spazi: i ricoverati per Covid, che fino ad ora andavano prevalentemente nella sede di Palidoro, ora sono

