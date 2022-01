All'esame del Cdm l'obbligo vaccinale per gli over 50 fino a giugno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - L'obbligo vaccinale per gli over 50 viene fissato "fino al 15 giugno 2022". È quanto si legge nella bozza del dl che approda sul tavolo del Consiglio dei Ministri Nel testo del dl si prevede, inoltre, che fino al 31 marzo 2022, "l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, di vaccinazione e guarigione". Le attività sono: i servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, "fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". La disposizione - si legge - si applica dal 20 gennaio 2022. Nell'articolo 4 della bozza del decreto all'esame del Cdm si spiegano le misure ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - L'per gli50 viene fissato "al 152022". È quanto si legge nella bozza del dl che approda sul tavolo del Consiglio dei Ministri Nel testo del dl si prevede, inoltre, cheal 31 marzo 2022, "l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, di vaccinazione e guarigione". Le attività sono: i servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, "fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". La disposizione - si legge - si applica dal 20 gennaio 2022. Nell'articolo 4 della bozza del decreto all'del Cdm si spiegano le misure ...

