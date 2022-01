Allenamento Lazio | difesa a posto | Basic non ce la farà

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), fatta maggiore chiarezza su quello che potrebbe essere l’undici anti Empoli: il report Oggi in quel di Formello è andata in scena la rifinitura dellain vista del match di domani contro l’Empoli. Le notizie positive arrivano per il reparto arretrato. Acerbi ha confermato le buone sensazioni avute ieri e ha lavorato in gruppo. Dopo il forfait di ieri si è rivisto anche Luiz Felipe. I due dovrebbero farcela, ma Radu resta comunque in preallarme. POSSIBILI SCELTE – Sulle fasce conferma per Hysaj e Marusic. L’unico forfait dovrebbe dunque essere quello di, che anche oggi non ha preso parte alla seduta. Spazio così a Luis Alberto con Milinkovic e Cataldi. L’unico ballottaggio sembra essere dunque in attacco, con Felipe Anderson favorito su Zaccagni per completare il reparto avanzato con ...