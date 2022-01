Allegri punge il Napoli in conferenza: l’ha detto sulla sfida di domani (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La ventesima giornata di Serie A è messa fortemente in discussione a causa dei numerosi contagi da Covid-19 tra i calciatori di Serie A. In particolare, l’Asl di Napoli sta valutando se far partire o meno il Napoli per la sfida di Torino, mettendo quindi un grande punto interrogativo sulla sfida tra Juventus e Napoli. Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, che non ha risparmiato anche qualche frecciatina agli azzurri: “Bonucci non sarà della partita. Abbiamo recuperato Chiesa e Dybala, Danilo torna la prossima settimana. Aspettiamo l’esito del tampone per Arthur. A centrocampo non sono convocabili Ramsey e Arthur, a meno che il brasiliano non sia negativo. Locatelli sarà centrale e ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La ventesima giornata di Serie A è messa fortemente in discussione a causa dei numerosi contagi da Covid-19 tra i calciatori di Serie A. In particolare, l’Asl dista valutando se far partire o meno ilper ladi Torino, mettendo quindi un grande punto interrogativotra Juventus e. Alla vigilia della partita ha parlato inil tecnico dei bianconeri Massimiliano, che non ha risparmiato anche qualche frecciatina agli azzurri: “Bonucci non sarà della partita. Abbiamo recuperato Chiesa e Dybala, Danilo torna la prossima settimana. Aspettiamo l’esito del tampone per Arthur. A centrocampo non sono convocabili Ramsey e Arthur, a meno che il brasiliano non sia negativo. Locatelli sarà centrale e ...

