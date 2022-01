Allagamenti | il Governo nega lo stato di emergenza Speranze di risarcimento affidate alla Regione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allagamenti Governo

corriereadriatico.it

MAROTTA - Sono state respinte le richieste di stato di emergenza nazionale presentate dall'amministrazione comunale di Fano e da quella di Mondolfo, per i danni provocati dalle forti precipitazioni ...... con la conta dei danni causati dagli incendi e dagliregistrati l'anno precedente ...come le misure adottate nella lotta contro il cambiamento climatico fossero insufficienti e il...MAROTTA - Sono state respinte le richieste di stato di emergenza nazionale presentate dall’amministrazione comunale di Fano e da quella di Mondolfo, per i danni provocati dalle ...ROMA. Stato di emergenza per un anno in Sicilia e per sei mesi a Vulcano. È quanto deciso dal consiglio dei ministri che ha deliberato lo stato e le relative somme da stanziare a seguito degli allagam ...