Alfonso Signorini anticipa la puntata del Grande Fratello Vip e richiama Laura Freddi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)sarebbe dovuto tornare con la trentaduesimadelVip lunedì sera, ma alla fine Mediaset ha deciso dirne il ritorno a venerdì. A farne le spese è stato Cesare Bocci e la nuovadi Viaggio NellaBellezza, posticipato non si sa bene a quando. I vipponi al momento sono ancora all’oscuro di questa decisione, dato che al termine della scorsail conduttore ha ricordato loro che l’esito del televoto lo scopriranno lunedì prossimo. Il doppio appuntamento quindi, che sarebbe dovuto ripartire dalla prossima settimana, è statoto. Il televoto (che vede in corsa Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo) non prevede eliminazione. Il più votato ...

Nell'ultima puntata del GF Vip è successo qualcosa durante le nomination, specie quando Lulù Selassié ha nominato Soleil.è arrivato a minacciare di prendere provvedimenti contro la principessa. Ecco per quale motivo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; per ...Poco prima in un confronto conneanche la Grimaldi si era risparmiata da parole d'amore per la sua comagna: 'Imma è stata la prima e unica donna che ho amato. Ha dato forza ai miei ...Intervistato dal sito "Fanpage" Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, annuncia l'addio del nuotatore verso la metà di gennaio dal "Grande Fratello Vip".Il neo entrato nella casa del Grande Fratello Vip è subito entrato nei cuori degli spettatori, ma nella casa c'è qualcuno che proprio non riesce a sopportarlo. Barù con ...