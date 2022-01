Alessandra Carra nuova nuova amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alessandra Carra è la nuova amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli. Lo riferisce il Gruppo in una nota, sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione della Holding Effe 2005.Il Gruppo riunisce le attività delle Librerie Feltrinelli e del polo e-commerce, laFeltrinelli.it e ibs.it, delle molteplici sigle editoriali tra le quali Feltrinelli, Gribaudo, Marsilio e Sem, delle attività formative di Scuola Holden e Feltrinelli Education e delle attività multimediali con la sigla Laeffe. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è ladel. Lo riferisce ilin una nota, sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione della Holding Effe 2005.Ilriunisce le attività delle Libreriee del polo e-commerce, la.it e ibs.it, delle molteplici sigle editoriali tra le quali, Gribaudo, Marsilio e Sem, delle attività formative di Scuola Holden eEducation e delle attività multimediali con la sigla Laeffe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

