(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo l’appello disperato dei volontari riguardo il trasferimento dei 125dalleDog di Pomezia e le spiegazioni del sindaco di Ardea Mario Savarese sui motivi per cui l’amministrazione comunale ha deciso di togliere gli animali dalla struttura per trasferirli altrove, arriva lada parte dei gestori della “Pensione perDog“. “Nei giorni scorsi sono state pubblicate alcune dichiarazioni rilasciate da Mario Savarese, attuale Sindaco del Comune di Ardea, in riferimento all’imminente trasferimento deidi proprietà dello stesso Ente, al momento custoditi presso illeDog di Pomezia. Ebbene, la società Pensione perDog S.r.l. che gestisce la struttura, ...

Advertising

CorriereCitta : Alba Dog. Cani ospitati a 25 euro al giorno, la replica: ‘Comune moroso, ecco qual è la verità’ - sararigby7 : RT @trattomale: @akenatoth @sararigby7 Dylan Dog n. 1, l'alba dei morti viventi (ma anche un albo successivo che sí, cita il mostro di Loch… - trattomale : @akenatoth @sararigby7 Dylan Dog n. 1, l'alba dei morti viventi (ma anche un albo successivo che sí, cita il mostro… - RosannaMarani : Ardea, allarme per 120 cani: il Comune li toglie da Alba Dog, ecco cosa sta succedendo - zazoomblog : Ardea allarme per 120 cani: il Comune li toglie da Alba Dog ecco cosa sta succedendo - #Ardea #allarme #cani:… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Dog

Il Corriere della Città

un allarme disperato, quello che arriva dall'associazione Cinofili Marilù , preoccupati per la sorte di un centinaio di cani che attualmente si trovano nel canile privato "" di Pomezia ma che a breve verranno trasferiti in un'altra struttura. Si tratta dei cani di proprietà del Comune di Ardea , ovvero di quelli che " senza padrone apparente - sono stati ...... con ulteriori panchine e cestini portarifiuti e arredi per piccole stazioni di 'agility'. Il ... 11 gelsi (Morus), n. 23 pioppi (Populus) e n. 11 tamerici (Tamerix gallica) distribuiti nei ..."I nettunesi pagano ad un privato centinaia di migliaia di euro l’anno per la gestione dei randagi - scrivono i consiglieri di Nettuno ...È un allarme disperato, quello che arriva dall’associazione Cinofili Marilù, preoccupati per la sorte di un centinaio di cani che attualmente si trovano nel canile privato “Alba Dog” di Pomezia ma che ...