Al mercato è il tempo dei carciofi: la ricetta per cucinarli croccanti al forno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bergamo. Sono i carciofi il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Fino a prima delle festività natalizie la disponibilità di questi ortaggi era scarsa e il livello qualitativo non era impeccabile: sono stati tra i grandi assenti dell'offerta pre-festiva, ma adesso la situazione è cambiata. Si notano maggiori volumi di merce – sia con spine sia senza – e ne consegue una decisa diminuzione dei prezzi che rientrano entro livelli più consoni alla stagione. Gli areali produttivi di riferimento sono principalmente Sardegna, Puglia e Lazio, con un ampio assortimento di qualità. Dotati di svariate proprietà benefiche per la salute e il benessere dell'organismo, sono un'ottima fonte di sali minerali (calcio, fosforo, magnesio e potassio), ma non mancano di vitamine (C, B1, B3 e K). Inoltre, sono formati principalmente da acqua e fibre ...

