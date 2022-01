Al Bano svela come ha contratto il Covid e come sta oggi | parla l’artista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano svela

Inews24

Inoltre,di frequentare un centro buddista che "mi ha sostenuto molto soprattutto dopo che è ... Romina aggiunge che il buddismo le ha permesso anche di tornare a cantare insieme ad Al, ...... che andrà a comporre il Disco del Sole ("A mia moglie sembrava un disco di Al") in uscita il ... Insegnami, facciamogli un omaggio velato, un fiore per lui"il cantautore. Nella tracklist ...29 dic 2021 - Il cantante - asintomatico, in buone condizioni di salute - costretto a rinunciare allo show di Capodanno di Canale 5 a Bari ...Advertisement. Il nome di Romina Power inevitabilmente viene sempre accostato a quello di Al Bano, non solo per via del sodalizio artistico, ma anche per la loro storia d’amore, nonostante si sia conc ...