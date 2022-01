Air Italy: Regimenti (Fi), ‘governo intervenga su dipendenti licenziati’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Il governo non può lasciare soli i 1.322 dipendenti che come ‘regalo’ di capodanno hanno ricevuto la lettera di licenziamento da parte di Air Italy. Se l’Europa ha stanziato per il nostro Paese quasi 200 miliardi di euro per salvare l’economia e proteggere i cittadini e le piccole e medie imprese, oggi siamo di fronte alla prima, concreta prova che il Pnrr svolgerà presto e bene i compiti per cui è stato creato: salvare i cittadini dal rischio di essere ridotti sul lastrico”. Lo afferma l’eurodeputata di Forza Italia, Luisa Regimenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Il governo non può lasciare soli i 1.322che come ‘regalo’ di capodanno hanno ricevuto la lettera di licenziamento da parte di Air. Se l’Europa ha stanziato per il nostro Paese quasi 200 miliardi di euro per salvare l’economia e proteggere i cittadini e le piccole e medie imprese, oggi siamo di fronte alla prima, concreta prova che il Pnrr svolgerà presto e bene i compiti per cui è stato creato: salvare i cittadini dal rischio di essere ridotti sul lastrico”. Lo afferma l’eurodeputata di Forza Italia, Luisa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

