Air Italy, divise appese alla recinzione dello scalo di Olbia e incendiate: la protesta dei lavoratori (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le divise dei professionisti del volo sono appese alla recinzione dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia come simbolo dell’addio alla compagnia aerea sardo-qatariota, finita in liquidazione in bonis. Ma i 1322 lavoratori di Air Italy che da lunedì hanno iniziato a ricevere le lettere di licenziamento collettivo, non si arrendono. Senza più un contratto che li leghi al vettore e senza cassa integrazione – scaduta il 31 dicembre -, dalle 10 di stamattina si sono radunati in assemblea nel parcheggio dello scalo gallurese, davanti alla palazzina della loro ormai ex compagnia. Durante la protesta qualcuno ha anche dato fuoco a una sciarpa lasciata sul cancello davanti all’ormai ex palazzina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ledei professionisti del volo sonodell’aeroporto Costa Smeralda dicome simbolo dell’addiocompagnia aerea sardo-qatariota, finita in liquidazione in bonis. Ma i 1322di Airche da lunedì hanno iniziato a ricevere le lettere di licenziamento collettivo, non si arrendono. Senza più un contratto che li leghi al vettore e senza cassa integrazione – scaduta il 31 dicembre -, dalle 10 di stamattina si sono radunati in assemblea nel parcheggiogallurese, davantipalazzina della loro ormai ex compagnia. Durante laqualcuno ha anche dato fuoco a una sciarpa lasciata sul cancello davanti all’ormai ex palazzina ...

