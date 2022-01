Agenas: 'Sale l'occupazione dei posti letto in Italia. Val d'Aosta a livello critico con il 47%' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La quarta ondata del virus sta causando un aumento delle ospedalizzazioni non indifferente in almeno 13 Regioni Italiane: a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La quarta ondata del virus sta causando un aumento delle ospedalizzazioni non indifferente in almeno 13 Regionine: anazionale il tasso didinei reparti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il tasso di positività è al 13,9%, in leggero calo rispetto al 15,2% di ieri. Sono 1.392 i pazienti in terapia inte… - Agenzia_Ansa : Agenas: in 13 regioni sale l'occupazione nei reparti, Val d'Aosta 47%. In Italia arriva al 20%, in Calabria 32%, Li… - Gianga87 : Agenas: in 13 regioni sale occupazione reparti, Val d'Aosta 47% - Sanità - - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Agenas: in 13 regioni sale l'occupazione nei reparti, Val d'Aosta 47%. In Italia arriva al 20%, in Calabria 32%, Liguria… - repubblica : RT @eziomauro: Covid, i dati dell'Agenas: 'In 13 regioni sale l'occupazione dei reparti, in Valle d'Aosta al 47%' -