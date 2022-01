Afghanistan | Nannini Emergency | ‘talebani non ci ostacolano | crisi economica morde’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) All’arrivo all’aeroporto di Kabul la prima cosa che si vede sono “tantissimi bambini che chiedono l’elemosina, come mai in passato”, un’immagine che ben rappresenta qual è la situazione dell’oggi, un Paese in preda a una “grandissima” e che, sebbene veda un miglioramento delle condizioni di sicurezza, sconta sulla propria pelle 20 anni di violenze e di “politiche miopi” dell’Occidente. Emanuele, coordinatore del programma diin, conosce bene il Paese che secondo l’Onu vedrà il 97% della popolazione in povertà entro la metà del 2022, e in un’intervista ad Aki-Adnkronos International spiega la fase che sta attraversando a quasi cinque mesi dalla presa del potere dei Talebani e dal caotico ritiro delle forze occidentali da ...