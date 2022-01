Affare lampo per la Juventus | Allegri abbraccia un big del Chelsea

Advertising

infoitsport : Serie A, Pallotta compra il club: affare lampo -

Ultime Notizie dalla rete : Affare lampo

Inews24

... quando i tempi l'hanno consentito ho fatto in tempoquesta transazione con Lorenzo. ... Quando ungiunge al termine ed è così importante, dal mio punto di vista è meglio chiuderlo subito. ......una operazionedel Napoli per portare Tuanzebe in panchina con la Juventus, dato che Spalletti ha solo due difensori centrali di ruolo. Ma Manchester United e Napoli non hanno concluso l'...Andrea D'Amico, agente ed intermediario, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete:. “Lavorando per Toronto come loro rappresentante, quando i te ...Insigne non andrà via a gennaio. Lo dichiara a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Andrea D’Amico, agente e intermediario nel passaggio al ...