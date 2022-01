Adinolfi che parla di “controllo del corpo” per il vaccino è lo stesso che strilla su aborto e eutanasia? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Mario Adinolfi piace pontificare su come le donne debbano comportarsi con il proprio corpo, in particolare quando demonizza l’interruzione di gravidanza paragonandola all’omicidio in tutti i casi. Il leader del Popolo della Famiglia ne ha per tutti, uomini e donne, quando invece il discorso si sposta sul tema del suicidio assistito, visto che per lui è inconcepibile che qualcuno possa scegliere di morire invece che continuare a “vivere” tra atroci sofferenze e senza alcuna speranza di veder regredire la malattia. Non un sostenitore dell’autodeterminazione degli altri, insomma. Ma della sua, di autodeterminazione, sì. L’ha manifestata ancora una volta in un post contro i vaccini anti Covid, diventato virale nelle ultime ore anche se pubblicato il 3 gennaio: “Se anche dovessero imporre l’obbligo vaccinale – ha scritto Adinolfi – io non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Mariopiace pontificare su come le donne debbano comportarsi con il proprio, in particolare quando demonizza l’interruzione di gravidanza paragonandola all’omicidio in tutti i casi. Il leader del Popolo della Famiglia ne ha per tutti, uomini e donne, quando invece il discorso si sposta sul tema del suicidio assistito, visto che per lui è inconcepibile che qualcuno possa scegliere di morire invece che continuare a “vivere” tra atroci sofferenze e senza alcuna speranza di veder regredire la malattia. Non un sostenitore dell’autodeterminazione degli altri, insomma. Ma della sua, di autodeterminazione, sì. L’ha manifestata ancora una volta in un post contro i vaccini anti Covid, diventato virale nelle ultime ore anche se pubblicato il 3 gennaio: “Se anche dovessero imporre l’obbligo vaccinale – ha scritto– io non ...

