Acquamazione | ecco cos’è la biocremazione con l’acqua e perché se ne parla tanto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una cremazione verde. Non inquinante. Detta anche. Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano simbolo della lotta all’Apartheid, anglicano, ha scelto la procedura più rispettosa dell’ambiente per le sue esequie. Il Nobel per la pace, morto a Città del Capo lo scorso 26 dicembre a 90 anni, è stato uno dei più grandi combattenti per i diritti umani. Ma anche un eco-guerriero. Nelle ultime volontà ha infatti chiesto per il suo funerale la bara più economica possibile e lo scioglimento del suo corpo in acqua. Un metodo a basso impatto ambientale, che in Italia non è consentito. Si chiama “” e non consiste nel bruciare il corpo come avviene nella cremazione tradizionale. E’ un trattamento con soluzione alcalina di acqua e idrossido di potassio che prima scioglie gli organi e i tessuti a temperatura di circa 152 gradi e poi polverizza ...