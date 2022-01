A Taranto fucilate contro due ambulanze della Croce Rossa, solidarietà da Giorgia Meloni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – “A Taranto fucilate contro due ambulanze della CRI. La mia solidarietà a tutta la Croce Rossa Italiana per questo episodio indegno per una Nazione civile, su cui spero si arrivi il prima possibile ai colpevoli affinché ricevano una pena esemplare. Ma quanto si può essere vigliacchi per colpire un mezzo dei soccorritori?”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – “AdueCRI. La miaa tutta laItaliana per questo episodio indegno per una Nazione civile, su cui spero si arrivi il prima possibile ai colpevoli affinché ricevano una pena esemplare. Ma quanto si può essere vigliacchi per colpire un mezzo dei soccorritori?”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia,. L'articolo L'Opinionista.

