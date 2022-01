A Novak Djokovic è stato negato il visto per entrare in Australia (Di giovedì 6 gennaio 2022) La decisione è arrivata dopo le grosse polemiche sull'esenzione dal vaccino contro il coronavirus concessa al tennista serbo Leggi su ilpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) La decisione è arrivata dopo le grosse polemiche sull'esenzione dal vaccino contro il coronavirus concessa al tennista serbo

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Novak Djokovic dice addio agli Australian Open, negato il visto al serbo - Lavi21052021 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia -