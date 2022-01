365 giorni con Maria | Gesù Bambino piange | 5 gennaio 2022

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Madonna del Divin Pianto appare ad una religiosa cieca nello stupore generale, e in braccio tiene il Bambinello in lacrime: il motivo è un grande dolore per il suo cuore. La Madonna le spiega che: “Ilperché non è abbastanza amato, cercato, desiderato…”. Nella notte tra il 5 e il 6L'articolo 365conproviene da La Luce di

Advertising

crocerossa : ??Insieme abbiamo superato sfide, donato conforto, costruito speranza. Ma possiamo fare ancora di più, perché… - JAg8dswbfH6Ennx : RT @can_yaman_team: Ciao ?????? #CanYaman 365 giorni - 8760 ore - 525600 minuti - 31536000 secondi ?? - maddalena9811 : RT @can_yaman_team: Ciao ?????? #CanYaman 365 giorni - 8760 ore - 525600 minuti - 31536000 secondi ?? - NDarghahi : RT @M0NIETTA: 365 giorni di te........ Buongiorno #CanYaman - Jaki1811 : RT @can_yaman_team: Ciao ?????? #CanYaman 365 giorni - 8760 ore - 525600 minuti - 31536000 secondi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : 365 giorni

Milan News

Un valore incredibilmente basso rispetto alle percentuali difa, ma anche meno. Due i fattori determinanti: vaccinazioni, in primis, variante meno letale che si adatta all'uomo e che ...... il prossimo open day per coloro che abbiano superato i 120da ultima somministrazione. ... somministrate oltre 1 milioni e 175 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milionemila vaccini ai ...365 giorni dopo l'arrivo del general manager alla Roma, un bilancio del suo primo anno in giallorosso Chissà se Tiago Pinto ci tiene alle ricorrenze, o alla numerologia. Ma è curioso come il general m ...Cosa avete pensato nello specifico per lo stadio di Milano? Questa la risposta alla domanda di MilanNews.it dell’ingegnere Silvia Prandelli, Principal di Populous Italia, che si ...