12 Ore del Golfo | Valentino Rossi positivo | Marini e Salucci presenti con Fumanelli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)è risultatoal Coronavirus e non potrà effettuare la trasferta di Abu Dhabi per la 12 Ore del, competizione che questo fine settimana aprirà ufficialmente la stagione per quanto riguarda le ruote coperte. Il ‘Dottore’ avrebbe dovuto partecipare per la terza volta in carriera nella manifestazione araba a bordo di una Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing Team #46. Il nostro connazionale avrebbe dovuto gareggiare in PRO-AM accanto all’amico Alessioed al fratello Luca. I due saranno regolarmenteai nastri di partenza accanto a David, pilota italiano chiamato all’ultimo per rimpiazzare l’ex centauro che per la seconda volta deve combattere contro il Coronavirus (l’ultima ...