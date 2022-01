Zuppa di Porro 4 gennaio 2022

Leggi su nicolaporro

Nuova burocrazia per risolvere tutto, la solita ricetta. Oggi se ne accorge e scrive bene il Qn e Michele Brambilla, Nel frattempo solita indeicisione su scuola e obbligo lavoro. Rezza sul Corsera? non si capisce niente. Colle si vota il 24. Favoloso il M5stelle da antisistema a chiedere un Mattarella bis. Debito comune accordo italo francese dice Fubini. D'alema e le analisi politiche della Preziosi, divisi da Draghi più che da Renzi, e l'analisi lucida di Cerasa: Extra Pd nulla salus. I fondi Pnrr sprecati con Cinecittà by Penati. Farina e le mamme che uccidono, titoli forzato ma interessante. Wsj e la condonna dalla Holmes, quella dei test miraclosi Il ricordo di Forte giornalista by ferrara. #rassegnastampa4gen