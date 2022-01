Zona gialla e arancione: le cinque regioni a rischio cambio di colore dal 10 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) cinque regioni rischiano il cambio di colore nei prossimi dieci o quindici giorni. L’approdo in Zona gialla potrebbe arrivare già venerdì con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per Toscana e Umbria. Ma anche l’Emilia-Romagna potrebbe finirci. Mentre la Liguria sembra destinata alla Zona arancione, così come Piemonte e Marche. Per le quali i parametri per il passaggio di colore potrebbero essere raggiunti entro due settimane. Il rischio arancione sussiste anche per la Calabria, dove da ieri undici comuni sono finiti nell’area a maggiori restrizioni: Campo Calabro, cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022)rischiano ildinei prossimi dieci o quindici giorni. L’approdo inpotrebbe arrivare già venerdì con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per Toscana e Umbria. Ma anche l’Emilia-Romagna potrebbe finirci. Mentre la Liguria sembra destinata alla, così come Piemonte e Marche. Per le quali i parametri per il passaggio dipotrebbero essere raggiunti entro due settimane. Ilsussiste anche per la Calabria, dove da ieri undici comuni sono finiti nell’area a maggiori restrizioni: Campo Calabro,frondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San ...

