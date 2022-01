Yellowstone 4 verso il finale di stagione su Sky Atlantic | gli ultimi appuntamenti il 4 e 11 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022)4 si avviaildianche in Italia, dopo la messa in onda americana che ha siglato l’ennesimo traguardo negli ascolti per la serie neowestern di Taylor Sheridan: a soli tre anni dal debutto, il format ha conquistato con la sua quartauna media di 10,4 milioni di spettatori totali su Paramount Network, rispetto ai 4,5 milioni in media della prima. Una crescita enorme che si è riverberata anche sullo spin-off di recente debutto, il prequel 1883 dello stesso autore e produttore esecutivo.4 è in onda in Italia in esclusiva su Sky, in prima visione ogni martedì con due episodi in onda in prima serata: la programmazione sta per volgere al termine con glidue ...