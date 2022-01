WWE: The Miz & Maryse sfideranno Edge & Beth Phoenix alla Royal Rumble (Di martedì 4 gennaio 2022) A Day 1 si è assistito all’incontro tra The Miz e Edge, dove ad uscirne vincitore è stata la Rated R Superstar. Prima della fine del match c’è stato anche il ritorno della Glamazon Beth Phoenix, moglie di Edge nella vita privata. Ebbene, nella puntata di Raw andata in onda stanotte, la faida è proseguita con Miz e Maryse che si stavano facendo beffe dell’altra coppia. Miz a un certo punto si è chiesto che razza d’uomo si nasconderebbe dietro sua moglie, come secondo lui accaduto proprio a Day 1. A quel punto, è risuonata la musica della Phoenix che è apparsa sullo stage assieme al marito, dirigendosi così verso il ring. Edge ha poi preso il microfono sfidando la coppia rivale – definita “It couple” – a un match alla Royal ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) A Day 1 si è assistito all’incontro tra The Miz e, dove ad uscirne vincitore è stata la Rated R Superstar. Prima della fine del match c’è stato anche il ritorno della Glamazon, moglie dinella vita privata. Ebbene, nella puntata di Raw andata in onda stanotte, la faida è proseguita con Miz eche si stavano facendo beffe dell’altra coppia. Miz a un certo punto si è chiesto che razza d’uomo si nasconderebbe dietro sua moglie, come secondo lui accaduto proprio a Day 1. A quel punto, è risuonata la musica dellache è apparsa sullo stage assieme al marito, dirigendosi così verso il ring.ha poi preso il microfono sfidando la coppia rivale – definita “It couple” – a un match...

