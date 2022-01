WWE: Liv Morgan non demorde, ma il titolo di Becky Lynch è desiderato anche da altre (Di martedì 4 gennaio 2022) A Day 1 anche il secondo tentativo di Liv Morgan è fallito. La giovane, pur andando vicinissima all’affermazione, non è riuscita a sconfiggere la campionessa Becky Lynch ed è stata beffata ancora una volta. The Man adesso ha bisogno di una sfidante per il PPV Royal Rumble e le pretendenti non mancheranno certamente, ma la campionessa non teme nessuno e lo ha dimostrato anche stanotte. Torna in gioco Bianca Becky Lynch ha voluto celebrare il suo trionfo con un promo sul ring, la campionessa ha parlato di come un nuovo anno porti con se speranze e ambizioni, una lista di obiettivi che ognuno si pone e sicuramente tutte le donne del backstage hanno quello di vincere il Raw Women’s Title, ma ciò va a scontrarsi col suo obiettivo che è quello di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) A Day 1il secondo tentativo di Livè fallito. La giovane, pur andando vicinissima all’affermazione, non è riuscita a sconfiggere la campionessaed è stata beffata ancora una volta. The Man adesso ha bisogno di una sfidante per il PPV Royal Rumble e le pretendenti non mranno certamente, ma la campionessa non teme nessuno e lo ha dimostratostanotte. Torna in gioco Biancaha voluto celebrare il suo trionfo con un promo sul ring, la campionessa ha parlato di come un nuovo anno porti con se speranze e ambizioni, una lista di obiettivi che ognuno si pone e sicuramente tutte le donne del backstage hanno quello di vincere il Raw Women’s Title, ma ciò va a scontrarsi col suo obiettivo che è quello di ...

