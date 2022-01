WWE | Confermata la presenza di Lesnar nel prossimo Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 gennaio 2022) Brocksi è laureato campione nel nuovissimo PPV prodotto dalla WWE chiamato “Day 1” togliendo il titolo all’ex campione Big E in un rocambolesco incontro. Sarà presente nella prossima edizione di Smackdown ma a quanto pare tornerà anche a Raw la settimana prossima, tenendo così ben due apparizioni consecutive nello show rosso. La conferma viene data dal profilo ufficiale dell’arena in cui si terrà la prossima puntata di Raw. L’ufficialità JUST ANNOUNCED! The New @WWE Champion, “The Beast” Brockwill be live in Philly Next Monday for Monday Night RAW! pic.twitter.com/BUl7TGy3qI— Wells Fargo Center (@WellsFargoCtr) January 4, 2022