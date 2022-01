WTA Melbourne 2 2022, cuore Paolini: battuta Schmiedlova in rimonta (Di martedì 4 gennaio 2022) cuore e grinta Jasmine Paolini, così come ben ci aveva abituato durante il 2021: cambia anno, ma non la bella sinfona della toscana, che batte Anna Karolina Schmiedlova con lo score di 2-6 6-3 6-4, al termine di una bella battaglia durata 2 ore e 20 minuti. Jasmine si qualifica, così, per gli ottavi di finale del WTA 250 di Melbourne 2, turno nel quale dovrà sfidare Irina-Camelia Begu: la rumena, infatti, ha sconfitto Jessica Pegula, testa di serie numero 1, con il punteggio a sorpresa di 7-6 6-3. Il primo set, dopo un inizio equilibrato, scorre via troppo liscio in favore della slovacca, la quale, conquistando i quattro game finali del parziale, porta a casa il set per 6-2 in 32 minuti. Da quel momento, però, la terribile Jasmine si accende e, come ben abbiamo imparato, in poche riescono a starle dietro quando ciò ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022)e grinta Jasmine, così come ben ci aveva abituato durante il 2021: cambia anno, ma non la bella sinfona della toscana, che batte Anna Karolinacon lo score di 2-6 6-3 6-4, al termine di una bella battaglia durata 2 ore e 20 minuti. Jasmine si qualifica, così, per gli ottavi di finale del WTA 250 di2, turno nel quale dovrà sfidare Irina-Camelia Begu: la rumena, infatti, ha sconfitto Jessica Pegula, testa di serie numero 1, con il punteggio a sorpresa di 7-6 6-3. Il primo set, dopo un inizio equilibrato, scorre via troppo liscio in favore della slovacca, la quale, conquistando i quattro game finali del parziale, porta a casa il set per 6-2 in 32 minuti. Da quel momento, però, la terribile Jasmine si accende e, come ben abbiamo imparato, in poche riescono a starle dietro quando ciò ...

