Wta Melbourne 1 2022, ritorno con vittoria per Osaka: Cornet sconfitta in tre set (Di martedì 4 gennaio 2022) Naomi Osaka torna in campo dopo quattro mesi dall’ultima partita ufficiale, e lo fa al meglio. La giapponese ha infatti battuto in tre set Alizé Cornet (6-4, 3-6, 6-3) nel primo turno del “Melbourne Summer Set 1”, uno dei due tornei Wta 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di Melbourne Park. “Era la mia prima partita ed ero nervosa, ho fatto tanti errori, ma sono felice” ha detto l’ex numero uno al mondo al termine del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Naomitorna in campo dopo quattro mesi dall’ultima partita ufficiale, e lo fa al meglio. La giapponese ha infatti battuto in tre set Alizé(6-4, 3-6, 6-3) nel primo turno del “Summer Set 1”, uno dei due tornei Wta 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento diPark. “Era la mia prima partita ed ero nervosa, ho fatto tanti errori, ma sono felice” ha detto l’ex numero uno al mondo al termine del match. SportFace.

