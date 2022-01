Wta 500 Adelaide 1 2022: il montepremi e il prize money (Di martedì 4 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Adelaide 1 2022, cronologicamente il primo torneo stagionale del circuito tennistico femminile. Ash Barty e Aryna Sabalenka occupano le prime due posizioni del seeding, dunque le favorite per arrivare sino in fondo al torneo e inoltre giocatrici più attese; l’australiana tenterà di far la voce grossa sul palcoscenico casalingo, essendo di fatti australiana. Nessuna italiana in tabellone principale, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini impegnate difatti a Melbourne. Attenzione inoltre a Maria Sakkari, Paula Badosa, Iga Swiatek e Sofia Kenin, tra le altre, pronte a mostrare nuovamente il loro talento ad alti livelli. Il prize money totale del Wta 500 di Adelaide corrisponde a 449.600 euro, dei quali 69.014 ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ile ildel Wta 500 di, cronologicamente il primo torneo stagionale del circuito tennistico femminile. Ash Barty e Aryna Sabalenka occupano le prime due posizioni del seeding, dunque le favorite per arrivare sino in fondo al torneo e inoltre giocatrici più attese; l’australiana tenterà di far la voce grossa sul palcoscenico casalingo, essendo di fatti australiana. Nessuna italiana in tabellone principale, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini impegnate difatti a Melbourne. Attenzione inoltre a Maria Sakkari, Paula Badosa, Iga Swiatek e Sofia Kenin, tra le altre, pronte a mostrare nuovamente il loro talento ad alti livelli. Iltotale del Wta 500 dicorrisponde a 449.600 euro, dei quali 69.014 ...

