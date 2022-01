Volley femminile, Coppa Italia 2021/2022: San Giovanni-Brescia rinviata per Coronavirus (Di martedì 4 gennaio 2022) La Lega di Pallavolo femminile ha rinviato ufficialmente la sfida tra Omag Mt San Giovanni in Marignano e Banca Valsabbina Millennium Brescia a causa del Coronavirus. La sfida valevole per la finale della Coppa Italia 2021/2022 di Serie A2 non andrà in scena, come previsto, in data giovedì 6 gennaio, con il Coronavirus come antagonisti. Troppi casi di positività tra le fila dell’Omag e Federazione decisa a non far disputare il confronto. Squadre d’accordo con i piani alti della Lega di pallavolo e nuovamente un rinvio nel mondo del Volley; a pochi minuti dalla comunicazione ufficiale del rinvio di Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara, ecco un’altra riprogrammazione: Omag San ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) La Lega di Pallavoloha rinviato ufficialmente la sfida tra Omag Mt Sanin Marignano e Banca Valsabbina Millenniuma causa del. La sfida valevole per la finale delladi Serie A2 non andrà in scena, come previsto, in data giovedì 6 gennaio, con ilcome antagonisti. Troppi casi di positività tra le fila dell’Omag e Federazione decisa a non far disputare il confronto. Squadre d’accordo con i piani alti della Lega di pallavolo e nuovamente un rinvio nel mondo del; a pochi minuti dalla comunicazione ufficiale del rinvio di Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara, ecco un’altra riprogrammazione: Omag San ...

