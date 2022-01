Volley, calendario 16^ giornata Superlega 2021/2022: programma, orari e diretta tv (Di martedì 4 gennaio 2022) Il calendario della sedicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Il Covid-19 continua a condizionare fortemente il calendario del girone di ritorno. Sono infatti già rinviate a data da destinarsi la sfida al vertice Civitanova-Trento, Cisterna-Verona e Ravenna-Padova. Ad aprire le danze sarà dunque l’anticipo tra Taranto e Monza mercoledì 5 gennaio. Giovedì poi Milano ospiterà Piacenza e Modena scenderà sul campo di Vibo Valentia. Turno di riposo per la capolista Sir Safety Conad Perugia. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. REGOLAMENTO Superlega ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildella sedicesimadi andata del campionato didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Il Covid-19 continua a condizionare fortemente ildel girone di ritorno. Sono infatti già rinviate a data da destinarsi la sfida al vertice Civitanova-Trento, Cisterna-Verona e Ravenna-Padova. Ad aprire le danze sarà dunque l’anticipo tra Taranto e Monza mercoledì 5 gennaio. Giovedì poi Milano ospiterà Piacenza e Modena scenderà sul campo di Vibo Valentia. Turno di riposo per la capolista Sir Safety Conad Perugia. Di seguito ildettagliato e come vedere intv e streaming le partite. REGOLAMENTO...

