Volano i contagi. Nelle ultime 24 ore sono 170.844 i nuovi casi. Mai così tanti dall’inizio della pandemia. In forte aumento anche le vittime: 259. Il tasso di positività è al 13,9% (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovo record di contagi in Italia. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, Nelle ultime 24 ore sono 170.844 i nuovi casi, ieri erano stati 68.052 (leggi l’articolo), ma con un numero a sui volta ancora più elevato di tamponi, 1.228.410, rispetto ai 445.321 di lunedì. Il tasso di positività si attesta, invece, al 13,9% (ieri 15,3%). I morti di oggi sono 259 (ieri 140, non erano cosi numerosi dal 12 maggio quando furono 262), per un totale da inizio pandemia di 138.045 vittime. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero, sono 1.265.297, in aumento di 140.245 rispetto a ieri, 1.250.993 dei quali si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovo record diin Italia. Secondo il bollettino giornaliero del ministeroSalute,24 ore170.844 i, ieri erano stati 68.052 (leggi l’articolo), ma con un numero a sui volta ancora più elevato di tamponi, 1.228.410, rispetto ai 445.321 di lunedì. Ildisi attesta, invece, al 13,9% (ieri 15,3%). I morti di oggi259 (ieri 140, non erano cosi numerosi dal 12 maggio quando furono 262), per un totale da iniziodi 138.045. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero,1.265.297, indi 140.245 rispetto a ieri, 1.250.993 dei quali si ...

