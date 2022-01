Vlahovic, l’offerta irrinunciabile rischia di mettere KO la Juventus (Di martedì 4 gennaio 2022) La Juventus vorrebbe portare Vlahovic sotto l’ombra della Mole, ma c’è una super offerta dell’Arsenal per il serbo. La Juventus è attesa dal match di dopodomani contro il Napoli di Spalletti. I bianconeri hanno quasi l’obbligo di vincere per cercare di ridurre ancora di più la distanza dalla zona Champions League. Entrambe le squadre disputeranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022) Lavorrebbe portaresotto l’ombra della Mole, ma c’è una super offerta dell’Arsenal per il serbo. Laè attesa dal match di dopodomani contro il Napoli di Spalletti. I bianconeri hanno quasi l’obbligo di vincere per cercare di ridurre ancora di più la distanza dalla zona Champions League. Entrambe le squadre disputeranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

