Vladimir Luxuria spiega perché non completa la transizione: il vero motivo per cui non si opera (Di martedì 4 gennaio 2022) Vladimir Luxuria non ha mai nascosto di non aver completato la transizione, anche se ha sempre specificato che potrebbe farlo in futuro. In una nuova intervista concessa a Libero, l’attivista LGBTQ (che ha rischiato di morire) ha spiegato come mai fino ad oggi non si è operata. “Come mai non ho voluto fare il passo decisivo? Sì è vero che ho detto “adeguo la mia esteriorità alla mia intimità”. Il fatto è che l’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e davanzale in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è ... Leggi su biccy (Di martedì 4 gennaio 2022)non ha mai nascosto di non averto la, anche se ha sempre specificato che potrebbe farlo in futuro. In una nuova intervista concessa a Libero, l’attivista LGBTQ (che ha rischiato di morire) hato come mai fino ad oggi non si èta. “Come mai non ho voluto fare il passo decisivo? Sì èche ho detto “adeguo la mia esteriorità alla mia intimità”. Il fatto è che l’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è: mi sono rifatta naso, labbra e davanzale in una botta sola. E, a dire il, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. Larichiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è ...

