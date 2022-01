Vladimir Luxuria spiega perché ha rinunciato all'operazione per la transizione completa (Di martedì 4 gennaio 2022) Vladimir Luxuria ha recentemente rilasciato un'intervista durante la quale ha spiegato il motivo per cui ha rinunciato all'operazione per completare la sua transizione. Vladimir Luxuria, durante una recente intervista di Libero Quotidiano, ha parlato della sua vita e del suo percorso di transizione, spiegando anche che cosa l'ha spinta a rinunciare, almeno per adesso, all'operazione necessaria per completare il cambio di sesso. Il giornalista ha esordito dicendo: "La paura è umana. Non è forse per paura che lei, dopo rinoplastiche e mastoplastiche varie, non ha mai voluto fare il passo decisivo per diventare del tutto donna? Non aveva detto "adeguo la mia esteriorità ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)ha recentemente rilasciato un'intervista durante la quale hato il motivo per cui haall'perre la sua, durante una recente intervista di Libero Quotidiano, ha parlato della sua vita e del suo percorso dindo anche che cosa l'ha spinta a rinunciare, almeno per adesso, all'necessaria perre il cambio di sesso. Il giornalista ha esordito dicendo: "La paura è umana. Non è forse per paura che lei, dopo rinoplastiche e mastoplastiche varie, non ha mai voluto fare il passo decisivo per diventare del tutto donna? Non aveva detto "adeguo la mia esteriorità ...

