Vladimir Luxuria confessa: "Non cambio sesso perchè..." Vladimir Luxuria è una delle figure più controverse della politica e della cultura italiana, la sua intelligenza e la sua prontezza nel rispondere l'hanno sempre portata ad eccellere anche in discussione che riguardano la propria persone e la propria scelta di non fare il cambio di sesso per restare legata alla propria doppia identità Vladimir Luxuria è un attivista e figura politica che è stata la prima persona transgender ad essere eletta al parlamento dello stato europeo. Nel 2009, la donna ha dichiarato la sua intenzione di sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. Tuttavia, anni dopo, ha rivelato che l'operazione non ha mai avuto luogo per un unico motivo: paura. Questo è quanto ha dichiarato Vladi: "Ho sempre vissuto in equilibrio. Nel ...

