“Vieni subito in confessionale”: Sophie Codegoni incontenibile, sfogo senza limiti ma il GF censura tutto (Di martedì 4 gennaio 2022) Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip con la gieffina Sophie Codegoni sul piede di guerra: intervengono gli autori Lo sfogo di Sophie Codegoni (screenshot Twitter)Sono ore complicate all’interno della casa del Grande Fratello Vip a causa di alcuni nuovi scontri tra i gieffini. Tra i protagonisti anche l’ex tronista Sophie Codegoni ormai stanca di tutta questa situazione e delle dichiarazioni di alcune sue compagne di gioco. La giovane vippona è esplosa in un vero e proprio sfogo quando ha sentito l’ennesima frase a veleno di Katia Ricciarelli. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ma chi te se inc**a”: altra insulto razzista, Lulù Selassié esce completamente fuori di testa La nota soprano ha infatti invitato Lulù Selassié a ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip con la gieffinasul piede di guerra: intervengono gli autori Lodi(screenshot Twitter)Sono ore complicate all’interno della casa del Grande Fratello Vip a causa di alcuni nuovi scontri tra i gieffini. Tra i protagonisti anche l’ex tronistaormai stanca di tutta questa situazione e delle dichiarazioni di alcune sue compagne di gioco. La giovane vippona è esplosa in un vero e proprioquando ha sentito l’ennesima frase a veleno di Katia Ricciarelli. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ma chi te se inc**a”: altra insulto razzista, Lulù Selassié esce completamente fuori di testa La nota soprano ha infatti invitato Lulù Selassié a ...

zazoomblog : “Vieni subito in confessionale”: Sophie Codegoni incontenibile sfogo senza limiti ma il GF censura tutto - #“Vieni… - itsmway_ : @srdlsss subito corri vieni ora - mickyCREE : E #lulu asfalta anche da ode in faccia :' MI FAI MORIRE CHE VIENI SUBITO AD ACCUSARE ME ! ' .... ASFALTATO IN MODO… - makeshiftso : @rompi_balle Vieni subito a dirmi cosa ha fatto!! - soffotomodella : @sswaaagggie nooo come :( vieni subito in dm ! -

Ultime Notizie dalla rete : Vieni subito Djokovic agli Australian Open: "ok esenzione per vaccino"/ Caos tennis: "è il n.1 e?" ... braccio cosa rischia CAOS NEL MONDO TENNIS: TUTTI CONTRO NOLE La questione è stata subito ... hanno commentato sotto il post Instagram di Djokovic con ironia: " Vieni anche tu in Australia Sandgren? ", ...

Ed Sheeran: 'South Park mi ha rovinato la vita' 'In Inghilterra da sempre vieni preso in giro se hai i capelli rossi - ha detto Sheeran in una ... Come lo racconta subito dopo: 'Prima della messa in onda di quell'episodio in America tutti mi dicevano:...

