VIDEO Sci alpino, le seconde manche di Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin e il successo della slovacca (Di martedì 4 gennaio 2022) Petra Vlhova prosegue nel suo dominio tra le porte strette e si aggiudica lo slalom di Zagabria valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Sulla pista croata, ridotta in condizioni davvero pietose, la slovacca ha vinto davanti alla solita rivale Mikaela Shiffrin, mentre al terzo posto si è piazzata l'austriaca Katharina Liensberger. L'assenza di neve, i prati che emergevano in alcuni punti del tracciato, e le foglie che facevano mulinello per il forte vento, hanno reso il primo slalom del 2022 ai limiti, forse oltre, la decenza. Nonostante questo scenario la vittoria è andata a Petra Vlhova, brava a disputare due manche di livello, mentre spicca il secondo posto di Mikaela Shiffrin.

