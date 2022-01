Very Peri: significato del colore Pantone 2022 e che effetto ha sulla nostra mente (Di martedì 4 gennaio 2022) Se nell’ormai lontano 2008 a dominare fu il colore Pantone Blue Iris, declinazione del viola vicina al blu, il 2014 ha visto protagonista il Radiant Orchid, una sfumatura violacea vicina al fucsia. Il 2018 è stato invece l’anno dell’Ultra Violet, un viola assoluto che ha fatto la storia. Il viola, accompagnato dalle sue molteplici sfaccettature e apprezzato fin dai tempi di Giulio Cesare e dell’Antica Roma, ha assunto nel corso degli anni un significato del tutto particolare e straordinariamente evocativo nell’immaginario collettivo. Proprio per questo, Pantone ha scelto come colore per il 2022 Very Peri, una tonalità che vede un mix calibrato di blu e rosso-viola, simile al pervinca. Very Peri è, per ... Leggi su robadadonne (Di martedì 4 gennaio 2022) Se nell’ormai lontano 2008 a dominare fu ilBlue Iris, declinazione del viola vicina al blu, il 2014 ha visto protagonista il Radiant Orchid, una sfumatura violacea vicina al fucsia. Il 2018 è stato invece l’anno dell’Ultra Violet, un viola assoluto che ha fatto la storia. Il viola, accompagnato dalle sue molteplici sfaccettature e apprezzato fin dai tempi di Giulio Cesare e dell’Antica Roma, ha assunto nel corso degli anni undel tutto particolare e straordinariaevocativo nell’immaginario collettivo. Proprio per questo,ha scelto comeper il, una tonalità che vede un mix calibrato di blu e rosso-viola, simile al pervinca.è, per ...

Advertising

ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Ecco come indossare il colore più glamour del 2022 ?? - vogue_italia : Ecco come indossare il colore più glamour del 2022 ?? - qui_casa : ??Per il colore dell'anno 2022,Pantone ha deciso di creare un tono completamente nuovo:il Very Peri,una sfumatura di… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Il #2022 sarà l'anno del colore 'Very Peri' ?? - golivzz : Pantone: very Peri 2022 ?? -