Venduto il catalogo di David Bowie per oltre 250 milioni di dollari

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo mesi di negoziati, gli eredi dihannoalla Warner Chappell Music ilmusicale dell'artista britannico, scomparso nel 2016, per una cifra che si aggira intorno ai 250 ...

Dopo mesi di negoziati, gli eredi di David Bowie hannoalla Warner Chappell Music ilmusicale dell'artista britannico, scomparso nel 2016, per una cifra che si aggira intorno ai 250 milioni di dollari. Lo scorso settembre gli eredi ...ildi David Bowie per 250 milioni di dollari di Capital Web Dopo mesi di trattative con gli eredi la Warner Chappell Music ha acquisito i diritti sull'intera opera del Duca Bianco . ...Gli eredi scelgono di cedere i diritti alla Warner Chappell Music: centinaia le canzoni, comprese quelle dell'album 'Toy', uscito postumo ...Venduto l'intero catalogo musicale di David Bowie a Warner Chappell Music per oltre 250 milioni di dollari. Nei diritti sono compresi sei decenni di carriera durante i quali il 'Duca Bianco' ha inciso ...