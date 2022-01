Varriale | «Covid? Giocare è follia Campionato falsato»

(Di martedì 4 gennaio 2022)ha commentato la situazionein Serie A. La posizione del giornalista sulla ripresa delEnrico, giornalista Rai, ha scritto la sua su Twitter riguardo alla situazioneSERIE A – «Vedo, giustamente, grande attenzione su Djokovic che non rispetta le regole osservate dai suoi colleghi. Ma vogliamo dirlo che, con una settantina di calciatori (ad horas) contagiati in Serie Ale prossime giornate è unae ilé, sportivamente,?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fabiano63334135 : @CalcioNews24 Si può parlare di campionato falsato se il covid avesse colpito una sola squadra ma visto che più o m… - CalcioNews24 : ??#Varriale parla della situazione #Covid ?? - CristianoPassa : @realvarriale @SerieA Ah Varriale, in Inghilterra c’hanno più giocatori col covid che senza e non mi pare che hanno… - gabripuggioni28 : @jolandafiore I soliti pianti napoletani che dopo Varriale hanno effetto.. Chissà perché quando al Milan mancavano… - junews24com : Varriale: «Una follia giocare. Campionato falsato» - -

Ultime Notizie dalla rete : Varriale Covid

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloha commentato la situazionein Serie A. La posizione del giornalista sulla ripresa del campionato Enrico, giornalista Rai, ha scritto la sua su Twitter riguardo alla situazione ...... nonostante il, abbiamo avuto una crescita, soprattutto tra i più giovani. In tutto, come ... E poi Gaia Pianigiani campionessa italiana allieve nel salto in alto, Elenaseconda tra le ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Varriale ha commentato la situazione Covid in Serie A. La posizione del giornalista sulla ripresa del campionato Su Twitter, Enrico Varriale ha commenta ...Annullata l’amichevole di oggi pomeriggio e intanto la società ufficializza Mattia Spoltore nel ruolo di preparatore atletico ...