VARIAZIONI CANALE 5 | GFVIP RADDOPPIA DA SUBITO | VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA SLITTA

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un aggiornamento ufficiale dei palinsesti Mediaset informa che iniziamo il 2022 con le care vecchie regole. Palinsesti ballerini ed ecco che5 cambia le carte in tavola, inseguendo Rai1. Aveva iniziato l’ammiraglia Rai che, per tutelare “Non mi lasciare“, ha rinviato il debutto della nuova serie con Vittoria Puccini dalla domenica, contro la 1° tv di Tolo Tolo con Checco Zalone, al lunedì. Prosegue l’ammiraglia Mediaset che torna are ilFratello Vip a partire da questa settimana. Inizialmente i raddoppi erano sospesi fino alla fine di gennaio e dovevano passare al giovedì per far spazio alle fiction, rinviate. Gli ascolti soddisfacenti e l’assenza di valide alternative, oltre all’incastro dei palinsesti , hanno convinto a lasciare Signorini al venerdì da questa settimana.così ...

Nuovo anno, vecchie abitudini. Rai 1 e Canale 5 continuano a rincorrersi, tra variazioni e slittamenti che fanno dei palinsesti televisivi un mondo alquanto "ballerino". I giochi sono fatti e i progra ...Lo spettacolo Capodanno in Musica andrà in diretta dalle 20,40. Nel cast arrivano Tiromancino, Ermal Meta e Fabio Rovazzi ...