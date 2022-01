Variante Omicron, Silvestri: “Ecco cosa sappiamo e cosa può succedere” (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ diversa da Delta, più trasmissibile ma meno capace di infettare il polmone, con sintomi più lievi e potrebbe causare malattia meno grave. Sono alcune delle caratteristiche della Variante Omicron di Sars-CoV-2 emerse finora. A elencarle è il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta in un lungo post su Facebook in cui spiega di aver provato a “mettere un po’ di ordine sulle tumultuose scoperte di questi ultimi giorni su Omicron”, “mentre i ‘virologi’ zero-tituli su Twitter fanno a gara a chi la spara più grossa”. L’esperto fa il punto su cosa sappiamo finora, su quali potrebbero essere gli scenari futuri, ma anche su quello che possiamo fare. Una ricetta quest’ultima in 5 punti. Prima di tutto per Silvestri, va evitata la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ diversa da Delta, più trasmissibile ma meno capace di infettare il polmone, con sintomi più lievi e potrebbe causare malattia meno grave. Sono alcune delle caratteristiche delladi Sars-CoV-2 emerse finora. A elencarle è il virologo Guido, docente alla Emory University di Atlanta in un lungo post su Facebook in cui spiega di aver provato a “mettere un po’ di ordine sulle tumultuose scoperte di questi ultimi giorni su”, “mentre i ‘virologi’ zero-tituli su Twitter fanno a gara a chi la spara più grossa”. L’esperto fa il punto sufinora, su quali potrebbero essere gli scenari futuri, ma anche su quello che possiamo fare. Una ricetta quest’ultima in 5 punti. Prima di tutto per, va evitata la ...

Advertising

Adnkronos : La #Francia ha scoperto una nuova variante: è una 'lontana parente' di #Omicron. #covid - Agenzia_Ansa : In Italia potrebbe arrivare fra 5-10 giorni il picco di contagi dell'ondata alimentata dalla variante Omicron. Lo i… - g_brescia : Il Ministro #Brunetta, nonostante il boom di casi, continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti dell… - omiclon_down : #Brunetta,nonostante il boom di casi (170 Mila)continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti della PA… - monica1169 : RT @strange_days_82: #Bassetti conferma che la variante #omicron è un semplice raffreddore per i vaccinati e non vaccinati! La finiamo con… -