Variante Omicron Italia, "picco contagi covid tra 5-10 giorni" (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ondata di contagi covid, spinta dalla Variante Omicron, potrebbe raggiungere il picco tra 5-10 giorni. "Dai calcoli effettuati negli ultimi 4 giorni c'è una crescita in frenata della percentuale dei positivi ai test molecolari, questo, se il trend rimane invariato, mi fa prevedere che la curva dovrebbe raggiungere il suo massimo tra 5-10 giorni per poi nuovamente scendere", è la previsione di Giovanni Sebastiani, matematico dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche. "Seppure la percentuale tiene conto delle variazioni del numero di test, di mezzo – precisa – c'è stato però il Capodanno, dunque per confermare il trend saranno utili i dati dei prossimi 2-3 giorni".

