**Varese: procura contesta a Paitoni aggravanti premeditazione e motivi abietti** (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Davide Paitoni, il 40enne accusato di aver accoltellato a morte il figlio di 7 anni, deve rispondere di omicidio "con l'aggravante della premeditazione e della commissione contro un discendente" ed averlo commesso per "motivi abbietti". Inoltre, il 40enne di Morazzone (Varese) deve rispondere del tentato omicidio aggravato della moglie da cui si stava separando. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

